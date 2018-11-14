بن غبريت تكشف عن معايير التقييم التي تمس المناصب العليا للقطاع

أوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، أن تقييم المسؤولين على المستوى المحلي لن يعتمد فقط على النتائج المحصل عليها في الإمتحانات الدراسية.

بل يتعد معايير أخرى، تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، منها جهود المسؤول و ديناميكيته

من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة والمعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية.

كما تضاف إلى ذلك معايير أخرى تخص إفتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة، والإهتمام الذي يوليه المدير لهذه الفئة.

وإلتزامه بإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق البيداغوجية في سبيل خلق جو مدرسي مناسب للمتعلمين.

وأضافت وزيرة التربية، أن الهدف لا يتمثل في التقييم في حد ذاته بل في التقييم الذاتي.

بشكل يكون فيه للمسؤول سلم تقييم خاص من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها.

كما دعت بن غبريت، في هذا الإطار، إلى إشراك الشريك الإجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ.