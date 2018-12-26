بن غبريت تكشف موعد تسليم وثيقة الكفاءات

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، أن المجلس الوطني للبرامج على مستوى الوزارة إنتهى من إعداد الإطار المنطقي للكفاءات.

التي يجب أن يحققها التلميذ في كل مادة، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستكون جاهزة للإستغلال في شهر جانفي المقبل.

وستسمح هذه الوثيقة، الموجهة للمفتشين والأساتذة، من التعرف على الكفاءات أو التعلمات التي يجب أن يحققها التلميذ في الأطوار التعليمية الـ3 وفي مختلف المواد التي يدرسها.

وأوضحت بن غبريت، أنه بالنسبة للطور الإبتدائي ستسمح هذه الوثيقة تسهيل عمل المعلم لمعرفة المستوى الذي يجب أن يحققه التلميذ في التعلمات الأساسية.

كما تسمح هذه الوثيقة التي هي حاليا في المطبعة من تحقيق الإنسجام بين الأساتذة، خاصة الجدد الذين يمثلون أزيد من 30 بالمائة من تعداد الأساتذة.