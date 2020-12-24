بن غبريت: “تم إستدعائي بصفة “شاهدة” ولم توجه ضدي أي تهم فساد”

نشرت مساء اليوم الخميس وزير التربية السلبقة نورية بن غبريت تغريدة عبر التويتر بخصوص استدعائها من طرف محكمة سيدي محمد.

وكتبت بن غبريت “أمام الإشاعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي فإنني أوضح”.

وأوضحت بن غبريت “تم استدعائي من طرف محكمة سيدي محمد يوم 23 ديسمبر 2020 بصفة “شاهدة”.

وأكدت بن غبريت أن المحكمة لم توجه لها أية تهكمة وقالت ” ولم توجه ضدي أي تهم فساد“.

هذا مثلت بن غبريت أمس أمام قاضي التحقيق المختص في الجريمة الاقتصاية والمالية بالغرفة الثانية لدى محكمة سيدي امحمد.

كما تم إستدعائها من قبل محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يوم أمس 23 ديسمبر للتحقيق معها في شبهات فساد.