بن غبريت تنشر وثائق بيداغوجية للتعليم الابتدائي والمتوسط 

نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بين أيدي الأساتذة والمفتشين ومختلف المتعاملين في الحقل التربوي .

مجموعة من الموارد التي تصدر في إطار تهيئة المحيط لتطبيق المناهج المحينة، ضمن سلسلة تستهدف التركيز على جودة التعليم والتعلم .

ومساعدة الأستاذ من خلال تقديم أدوات عملية ومنهجية قادرة على ضبط أطر ليصبح يتسم بالمهنة والفعالية ومن ثمة الإحترافية.

و تعتبر هذه الموارد أدوات مرجعية مكملة للبرنامج التكويني الذي قدمه ويقدمه المفتشون في الميدان.

ووسائل مساعدة على استيعاب التوجهات وتقريب الأفكار، كما تقدم شرحا عمليا وإجرائيا للارتقاء بالأداء طبقا للمعايير المهنية.