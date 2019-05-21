بن غبريت تنفي تعيينها رئيسة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

نفت وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت انها عينت رئيسة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية.
ونشرت بن غبريط على صفحتها الرسمية في تويتر: ردا على الإشاعات بخصوص تعييني على رأس مديرية مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية .
والتي تم ترويجها و تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام دون التأكد من صحتها و مصداقية مصدرها، فإنني أفند بصفة قطعية هذا الخبر.
ردا على الإشاعات بخصوص تعييني على رأس مديرية @crasc_dz والتي تم ترويجها و تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام دون التأكد من صحتها و مصداقية مصدرها، فإنني أفند بصفة قطعية هذا الخبر.
— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) May 21, 2019
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