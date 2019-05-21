بن غبريت تنفي تعيينها رئيسة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

نفت وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت انها عينت رئيسة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية.

ونشرت بن غبريط على صفحتها الرسمية في تويتر: ردا على الإشاعات بخصوص تعييني على رأس مديرية مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية .

والتي تم ترويجها و تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام دون التأكد من صحتها و مصداقية مصدرها، فإنني أفند بصفة قطعية هذا الخبر.