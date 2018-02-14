بن غبريت تهدد الأساتذة المضربين بالعزل

هددت وزيرة التربية نورية بن غبريت الأساتذة المضربين بولايات البليدة وتيزي وزو والعديد من الولايات بعزلهم تطبيقا للقانون.

ودعت مديرية التربية لولاية تيزي وزو الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم إلى ضرورة الالتحاق،و إلا يتم فصلهم.

وقالت المديرية في رسالة توضيحية تحوز النهار أون لاين على نسخة منها، انها تهيب بالأساتذة المتغيبين العودة الى مناصبهم.

مذكرة بأن قرار المحكمة الادارية بالعاصمة يخول لها تطبيق القانون بعد إرسالها إعذارا ثانيا للأساتذة المتغيبين.

تطبيقا للمرسوم التنفيذي321.17 الصادر في 02/11/2017،المحدد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب.

وقالت المديرية أنه من حقها توقيف صرف الراتب للأساتذة الذين المتغيبين عن العمل بعد الإعذار الثاني.

كما تتخذ كل التدابير التي تصون مصلحة المرفق العمومي، وهو ما يعني الشروع في استخلاف المتغيبين.

كما من صلاحيتها عزل الموظف المتغيب 15 يوم متتالية، بداية من اول يوم غياب.

وقالت المديرية أنها تستند في قرارتها هذه الى المادة 10 من المرسوم التنفيذي321.17 الصادر في 02/11/2017.

كما ذكرت أن أي أستاذ يعزل لا يمكن توظيفه مرة ثانية طبقا للمادة 185 من القانون 06-03 المؤرخ في 15/07/2006.