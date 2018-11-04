عاجل

بن غبريت تهنئ فوج العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التربية والثقافة

الوطني
  • -
  • 0
بن غبريت تهنئ فوج العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التربية والثقافة
بقلم م . فيصل

هنأت اليوم الأحد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت فوج العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والثقافة.

وهذا على الجهودات التي بذلوها من أجل إصدارالجزء الأول من “مختارات من الأدب الجزائري” للطورين الإلزامي والثانوي في الموعد المحدد.

حيث نشرت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على التويتر “نهنئ فوج العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التربية الوطنية @EducAlgerie والثقافة”.

من “أجل إصدار الجزء الأول من ” مختارات من الأدب الجزائري” للطورين الإلزامي والثانوي في الموعد المحدد”.

و”التي كانت حاضرة بمعرض الجزائر الدولي للكتاب “SILA2018 ” في طبعتة الـ23″.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com