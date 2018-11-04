بن غبريت تهنئ فوج العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التربية والثقافة

هنأت اليوم الأحد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت فوج العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والثقافة.

وهذا على الجهودات التي بذلوها من أجل إصدارالجزء الأول من “مختارات من الأدب الجزائري” للطورين الإلزامي والثانوي في الموعد المحدد.

حيث نشرت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على التويتر “نهنئ فوج العمل الوزاري المشترك بين وزارتي التربية الوطنية @EducAlgerie والثقافة”.

من “أجل إصدار الجزء الأول من ” مختارات من الأدب الجزائري” للطورين الإلزامي والثانوي في الموعد المحدد”.

و”التي كانت حاضرة بمعرض الجزائر الدولي للكتاب “SILA2018 ” في طبعتة الـ23″.