بن غبريت: توظيف المزيد من أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي خلال 2019

قررت وزارة التربية الوطنية، مواصلة استغلال القوائم الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي، بعنوان 2018، خلال سنة 2019.

كما قررت تمديد استغلال القائمة الاحتياطية، الخاصة بتوظيف أساتذة الطورين المتوسط والثانوي بعنوان 2017، خلال سنة 2019.

وقالت وزيرة التربية الوطنية ، نورية بن غبريت، إن الوزارة قد شرعت في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019/2020.

وخلال اشرافها على الندوة الوطنية لمديري التربية بالولايات، أكدت ان التحضير جاري، حيث شرعت فيه الوزارة عن طريق تنظيم ندوات جهوية، ابتداء من 26 ديسمبر 2018.

والهدف من هذا-تضيف الوزيرة- هو تحديد حاجيات القطاع، خاصة فيما يخص الهياكل والتأطير البيداغوجي.