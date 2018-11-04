بن غبريت تُرسِّم منع النقاب بالمؤسسات التربوية

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بن غبريت تُرسِّم منع النقاب بالمؤسسات التربوية
بقلم نسرين محفوف

شددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمة الحكومية المتعلقة بمنع ارتداء النقاب بأماكن العمل.

وحسب التعليمة التي أرسلتها إلى مسؤولي القطاع، الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر الفارط، بخصوص واجبات الموظفين والأعوان العموميين،

دعت بن غبريت إلى ضرورة التقيد واحترام قوانين ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل، والتي تقتضي تحديد هوية الموظفين والاعوان العموميين بصفة آلية ودائمة.

كما أمرت بتجنب الأفعال والتصرفات التي تتنافى مع طبيعة المهام والوظائف التي يضطلعون إليها.


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