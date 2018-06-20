بن غبريت تُشرف على فتح أظرفة أسئلة “الباك” من خنشلة

أشرفت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت مساء الأربعاء على فتح أظرفة الأسئلة لإمتحانات شهادة البكالوريا، من ولاية خنشلة.

حيث اختارت الوزيرة ثانوية جبايلي محمد صالح لهذا الحدث خصيصا.

الوزيرة رفضت فتح الأظرفة قبل موعد الإمتحان الرسمي لإجتياز مادة العلوم الإسلامية والعلوم التجريبية، لضمان سير الإمتحان بكل شفافية.

وكانت بن غبريت قد صرّحت اليوم في أول يوم من انطلاق الإمتحان المصيري،أنه سيتمّ فتح تحقيق حول قضية تداول مادتي العربية والقانون على مواقع التواصل “فايسبوك”.

وحرصت بن غبريت على أن تمضي امتحانات شهادة “الباك”، من دون تسريبات، حيث تمّ قطع الإنترنيت خلال الساعات الأولى من الإمتحان منذ صبيحة اليوم.