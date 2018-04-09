بن غبريت : حان الوقت لبناء مدرسة جزائرية ذات نوعية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين ان الوقت قد حان “لتحقيق إجماع حول مدرسة جزائرية ذات نوعية”.

مؤكدة اليوم الاثنين من عين الدفلى ان هذه المهمة ليست مسؤولية الادارة أوالاسرة التربوية فقط وانما “المجتمع برمته”.

وأوضحت بن غبريت عبر امواج اذاعة عين الدفلى المحلية أن “الوقت قد حان لتحقيق إجماع حول ضرورة بناء مدرسة ذات نوعية.

وأن هذه المهمة التي لا تقع مسؤوليتها فقط على الادارة او الاسرة التربوية وانما على المجتمع برمته”.

الا انها اقرنت تحقيق هذا الهدف بضرورة ارساء مناخ من الهدوء من شانه السماح للمعلم و التلميذ بتقديم افضل ما لديهما.

وتابعت الوزيرة ان الاضطرابات الاخيرة التي شهدها القطاع قد نجم عنها قلق لدى التلاميذ واوليائهم والمعلمين.

مضيفة أن هذا “المناخ السلبي لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يسمح بتحسين الممارسة البيداغوجية”.

واضافت من الواضح انه لا شيء يمكن تحقيقه في مناخ يتميزبالاضطرابات واللااستقرار بشكل عام داعية الى تغليب منطق الحكمة والتعقل.