بن غبريت ستُشرف على اطلاق الموسم الدراسي المقبل منتصف سبتمبر من معسكر

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نوريّة بن غبريت أنه ستُشرف على اطلاق الموسم الدّراسي 21018-2019، من ولاية معسكر منتصف شهر سبتمبر المقبل تحت شعار “لنجعل من العيش معا في سلم مكسب تربوي ووطني”.

وأكدت الوزيرة خلال إشرافها على ندوة صحفية تزامنا والدخول المدرسي المقبل،أن الموسم الدراسي 2018-2019 سيكون نقلة نوعية، من خلال تنفيذ سيرورة مدرسة نوعية التي تدخل في إصلاح المدرسة الجزائرية.

ولم توفوّت بن غبريت الفرصة لتقدم تشكراتها الخالصة لرؤساء المؤسسات التربوية،من خلال المبادرات الإيجابية التي أبدوها لإصلاحهم ما فسد من عتاد مدرسي من طاولات، وكراسي،والحرص على النظافة.

واعتبرت ذات المسؤولة أن هذه الممارسات تعبر عن الحس المهني والسلوك الإيجابي، لمهني القطاع وتضحياتهم لأجل مستقبل البلاد.