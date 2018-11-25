بن غبريت: سجّلنا تراجعا في الأخطاء بالكتب المدرسية خلال 3سنوات الأخيرة

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل في السنوات الثلاث الأخيرة، تقلصا كبيرا في الأخطاء، التي كانت تحتويها الكتب المدرسية.

وأوضحت بن غبريت، في تصريح على هامش اجتماع لها، بإطارات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أنّ عدد الأخطاء التي تحتويها الكتب المدرسية عرفت”تقلصا كبيرا في السنوات الثلاثة الاخيرة”.

وذلك بعد اعتماد نظام تنسيقي يسمح بالتدقيق في المحتوى من جميع الجوانب قبل الوصول الى مرحلة الطبع.

كما أكدت الوزيرة أن السيرورة الحالية المعتمدة لإعداد الكتب المدرسية تعتمد على التنسيق المستمر بين لجنة اعتماد الكتاب المدرسي واللجان المكلفة بمنح التصريح للطبع.

وشددت في هذا الاطار على ضرورة التكوين المستمر للقائمين على تصميم واعداد وطبع الكتب المدرسية، وهي العملية التي تحتاج الى “الكثير من الاحترافية والتكوين” .

كما أكدت المسؤولة الأولى على قطاع التربية على أهمية مواصلة الجهود لتوفير الكتب لكل التلاميذ مع كل دخول مدرسي وعبر كل المؤسسات التربوية

وذلك “بتوزيعها خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان” لتفادي التأخير في انطلاق السنة الدراسية.

وعلى غرار توزيع الكتب المدرسية، شددت أيضا على أهمية توزيع المناصب واعداد الخارطة المدرسية قبل نهاية الموسم.