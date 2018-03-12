بن غبريت: سنخصم 30 يوما من أجور الأساتذة المضربين

أكدت وزير ة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنّ قرار خصم في أجور الأساتذة المضربين لا رجعة فيه.

وأوضحت بن غبريت، أن الخصم في الأجور الأساتذة المضربين، سيكون من 30 ديسمبر إلى 20 جانفي.

فيما سيتم توزيع الخصم في عشرة أيام المتبقية، من أشهر قادمة.

أي الخصم يخص من 20 جانفي إلى 30 من نفس الشهر، توزع على الأشهر القادمة.

وأكدت بن غبريت، أن الوزارة مجبرة على الخصم في أجور الأساتذة المضربين، لأن القانون يقول الذي لا يعمل يخصم في أجره.

وقد قامت وزيرة التربية بن غبريت بزيارة تفقدية لمختلف مشاريع قطاعها بولاية البليدة اليوم.