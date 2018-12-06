بن غبريت: سنشارك في الطبعة الرابعة لتحدي القراءة العربي

أفصحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الخميس عن مشاركة الجزائر في الطبعة الرابعة من تحدي القراءة العربي.

وأوردت في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، أن الجزائر قد سبق لها وأن شاركت في 3 طبعات من تحدي القراءة.

مشيرة أنها ستستمر في المشاركة في الطبعة 4 المقررة مطلع سنة 2019.

وقالت ” هناك مغالطة في القول أن تحدي “أقلام بلادي” نظم في نفس توقيت “تحدي القراءة” ما أدى إلى التشويش على التلاميذ.”

حيث أكدت بهذا الخصوص، أن الجزائر قبلت المشاركة في تحدي القراءة، لأنه يتماشى مع برنامج الوزارة و هو امتداد له.

و فيما يتعلق بالكتب المقدمة من طرف دولة الإمارات، فقد تم توزيعها على 500 مدرسة، حيث زار وفد من الإمارات الجزائر للوقوف على العملية.