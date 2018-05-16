ألقت وزيرة التربية نورية بن غبريت الأربعاء، كلمة بمناسبة “اليوم العالمي للعيش معا في سلام”، المصادف لـ 16 ماي الذي تبنّته الجمعيّة العامّة لـمنظّمة الأمم الـمتّحدة، إقرارا بجهود الجزائر في ترقية ثقافة السّلـم.

دعت بالمناسبة بن غبريت من العاصمة، إلى تثمين والعمل على تسويق هذه التجربة الوطنية الفريدة من نوعها، في ظل الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وكشفت ذات المسؤولة عن تعليمات تلقتها وزارتها لتكريس هذا المسعى في الدعائم مثل القراءة الممتعة، المختارات الأدبية، المسرح لجعل هذه الأبعاد الركيزة للتلاحم الوطني وسلامة ترابنا.

من خلال تدريس الأطفال ومساعدتهم في التعرّف على قادة وأبطال الثّورة الجزائريّة، أمثال الشخصيّة التّاريخية الباهرة الأمير عبد القادر، كرجل وفيلسوف وصوفي إلى أوّل داعية لتقنين القانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزيرة، أن وزارة التربية تواصل بذل جهودها للحفاظ على المكسب الذي حمله المجتمع المدني وحملته الجزائر عاليا في المحافل الدولية لأجل التسماح والتفاهم.

منّوهة أن غاية الوزارة في ظل الإصلاحات المقرّرة، هو إرساء مجتمع متفهّم قادر على السلم والرقي، ومساعدة التلاميذ لإمتلاك هذه القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري.

وهذا لضمان ترقية القيم والمواقف لترسيخ حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية.