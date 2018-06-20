بن غبريت: سيتم إحتساب معدل الفصول للتلاميذ الذين لم ينجحوا في إمتحان البيام

كشفت اليوم الاربعاء وزيرة التربية من خنشلة حول شهادة البيام أنه الكل يعلم أن معدل النجاح فيها هو 10فما فوق.

وأن التلميذ إذا تحصل على معدل 10 يمر مباشرة بينما في حالة ما إذا لم يحصل على المعدل يتم دمج نتائج التقييم المستمر لطول السنة.

حيث يتم حساب المعدل السنوي زائد معدل البيام تقسيم على إثنين نجد المعدل الذي ينتقل به التلميذ إلى الثانوية.

والتلاميذ الذين لديهم أحسن نقاط في إمتحان الرياضيات فقدأعطينا فرصة في كل الولايات نختار 2 أو 3 لندخلهم في ثانوية الرياضيات.

وستكون هناك ثانوي الرياضيات في العاصمة وبها نظام داخلي.