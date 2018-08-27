 بن غبريت : شبكة التقييم تندرج في إطار الإستراتيجية الجوارية للقطاع

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على متابعة شبكة التقييم بالنسبة للمؤسسة والمسؤول على حد سواء.

وخلال ندوة صحفية، قالت الوزيرة ان شبكة التقييم المعتمدة في قطاع التربية الوطنية تندرج في إطار السياسة الجوارية حتى نكون أقرب من المؤسسة والمسؤول ككل.

وذكرت، أن القطاع وضع على عاتقه القيام بتجربة لمعرفة نقاط الضعف والقوة من أجل الإعتماد والعمل لتقييم ذاتي في المكان والمجال الملائم.

وهذا من خلال المرافقة لتحقيق السياسة المبرمجة على المستوى المحلي.

وبخصوص الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة،قالت بن غبريت، أن الوزارة طلبت من مدراء التربية التكفل الأمثل بهذه الفئة لما لها من إرتباط وثيق مع شبكة التقييم.

وأضافت أن كل مسؤول يجب أن يكون له إلتزام ورغبة من خلال مجهود إضافي وهذا في إطار تفاهم وتنسيق مع وزارة التضامن الوطني بتفعيل الإجراءات وضبط الأمور.