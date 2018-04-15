بن غبريت: ضرورة محاربة التسرب المدرسي وتكرار السنة

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى ضرورة تجسيد مشروع نموذجي بولاية تيسمسيلت.

يرمي لمحاربة ظاهرتي التسرب المدرسي وتكرار السنة.

لاسيما في الطور المتوسط مبرزة أن هذا المشروع ينبغي أن يجسد بالاستعانة بالنظام الرقمي التعليم عن بعد.

وقالت بن غبريت في هذا الخصوص ” لابد أن يجسد المشروع بالتعاون مع الديوان الوطني للتعليم عن بعد بما يسمح للتلاميذ لاسيما الذين ينتمون للبدو الرحل من استئناف دراستهم عن بعد “.

وطالبت الوزيرة مسؤولي القطاع بالولاية بضرورة ايجاد الحلول للتلاميذ الذين يتخلون عن دراستهم في الطور المتوسط.

وقد اشرفت الوزيرة خلال زيارتها للولاية على تدشين بمدينة تيسمسيلت مصلحة طب العمل تابعة للقطاع.

وكذا مدرسة ابتدائية تحمل اسم المجاهد المتوفي بلعيد محمد ومدرسة ابتدائية اخرى تحمل اسم المجاهدة المتوفية ميمونة فوذة.

كما دشنت بن غبريت ثانوية “أول نوفمبر 1954” التي انتظمت بها نشاطات ثقافية وفنية بمناسبة احياء يوم العلم.

وستواصل الوزيرة زيارتها بالتوجه الى المقر الجديد للمديرية الولائية للتربية والإشراف على لقاء مع مدراء المؤسسات التربية والمفتشين وممثلي نقابات قطاع التربية بالولاية وأولياء التلاميذ.