بن غبريت.. ضمان التعليم أولوية الدولة رغم الأزمة

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم السبت، أن ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين “أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد.

وأضافت بن غبريت، في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أنّ ذلك تجسيدا لمبدأين دستوريين: “الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وأوضحت أن “تمويل التربية تضمنه الدولة، وهو ما يعكس الارادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية،

بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني”.

وأبرزت الوزيرة أن الانخفاض في ميزانية القطاع في اطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في اطار ترشيد النفقات العمومية”.

مشيرة إلى أن اولويات قطاعها في الانفاق ينصب على “التكوين والموارد البيداغوجية”.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة الى ان الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارتها في اطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709,5مليار دينار،

بانخفاض قدره (-36,7مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية)، والتي اعتبرتها “معتبرة كقيمة مطلقة” غير أنها “غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة”.