بن غبريت: علاقاتنا بالشركاء الإجتماعيين علاقة هادئة

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم السبت، أن علاقة قطاعها بالشركاء الإجتماعيين، هي علاقة هادئة.

وكشفت بن غبريت في ندوة صحفية لها بمقر وزارتها، أنه لم يتم تبلغينا بالإحتجاجات من قبل النقابات، إلا آخر شهر ديسمبر المنصرم.

ونوهت الوزيرة على أن إنشغالات الأساتذة والموظفين في صلب الإهتمامات، وقامت الوزارة بخلق آليات جديدة للإهتمام بهم، كما أنه سيتم حل الوضعيات كاملها في وقتها.

وأضافت المسؤولة الأولى على قطاع التربية، أنها حريصة مع مدراء التربية بالإلتزام على مستوى المؤسسة التربوية على بناء الثقة بين الجميع.