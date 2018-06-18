بن غبريت: على المترشحين الإبتعاد عن “الانحرافات” خلال امتحان “الباك”

وجّهت وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريت، عشية انطلاق الإمتحان المصيري لشهادة التعليم الثانوي، رسالة خاصة للمترشحين وكافة الأسرة التربوية.

كمبادرة منها لتشجيع التلاميذ وطمأنة أوليائهم بعيدا عن التوتر والإنحراف، والسلوكات التي تتعارض مع بذل الجهد والعمل الجدّي.

وجددت الوزيرة عبر الفيديو الصوتي الذي ظهر في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

عبارات التشجيع للمترشحين داعية أن يتحلوا بالهدوء والثقة في النفس، خلال احتياز الإمتحان المقرر بعد يوم غد الأربعاء.

وقالت بن غبريت أن التحديات التي رفعتها الأسرة التربوية لأجل إنجاح الموسم الدراسي رغم العواصف التي مرّت به خاصة في الثلاثي الثالث.

هو دليل قاطع على تمسك المجتمع بمستقبل المدرسة الجزائرية، باعتبارها ملكية جماعية مشتركة،ينبغي على الجميع حمايتها.

وتقدمت ذات المسؤولة بشكرها الجزيل إلى الأولياء الذين قدموا الدعم الكامل لتعزيز الهدوء والسكينة.

وتمنت بن غبريت في الختام النجاح لكل المترشحين، مجددة أصدق عبارات التشجيع لهم لنيل الشهادة باستحقاق.