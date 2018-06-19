بن غبريت: فرصتان فقط أمام المترشحين الأحرار في الباك المقبل

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن مساعي مستقبلية لإعادة تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للمترشّحين الأحرار.

لأجل تمكين هذه الفئة من اجتيازها مرتين فقط وليس عدة مرات وحسب رغبتهم مثلما معمول به حاليا.

مشيرة أن هذا التقليص في نسبة المشاركة، سيحد من نسبة التسجيل انطلاقا من المحاولة الثالثة بالنسبة للمترشحين الأحرار.

الذين يمثلون 40 بالمائة من مجموع 709.448 مترشح في دورة 2018

وصرحت بن غبريت على أمواج الإذاعة الوطنية ” أنه من بين هؤلاء المترشحين “هناك من يجتازون شهادة البكالوريا للمرة الـ10 أو الـ15.

في حين يجتاز آخرون شهادة البكالوريا للمرة الثانية للحصول على الاختصاص الذين يرغبونه مشيرة إلى أن هناك.

من بين هؤلاء المترشحين موظفين يسجلون أنفسهم لاجتياز الامتحان، وذلك للاستفادة من 5 أيام عطلة

ومن جهة أخرى أوضحت الوزيرة أن عدد المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة يقارب 400 مترشح.

ويتعلق الأمر حسب الوزيرة بـ216 مكفوف و 169 معاق حركيا.