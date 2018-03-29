بن غبريت: قطاع التربية مستهدف

أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن قطاع التربية مستهدف والإشاعات لن تخدم القطاع ولا المجتمع.

مشيرة على هامش الندوة الوطنية للإطارات، أن الحديث وفرض الإشاعات عن اللغة الأمازيغية أمر مؤسف.

خاصة وأن الوزارة لم تقم بأي إستفتاء من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، لأنها لغة وطنية ورسمية تم الشروع في تدريسها منذ سنة 1995.

مفيدة بأن أي معلومة لا توجد على البوابة الرسمية للوزارة فتدخل في إطار الإشاعة وهي لا تخدم التربية والمجتمع.

مؤكدة بأنه سيتم فتح مناصب للأساتذة من أجل تدريس اللغة الأمازيغية حيث أنها هي الوحيدة غير المؤطرة.