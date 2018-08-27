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بن غبريت: لابد من ترشيد النفقات بالمؤسسات التربوية

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بن غبريت: لابد من ترشيد النفقات بالمؤسسات التربوية
بقلم أمينة داودي

أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنه من أجل إنجاح الموسم الدراسي لابد من إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

على غرار وضع خلية إستقبال لاستقبال التلاميذ وأوليائهم من خلال توجيه الإرشادات وتشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ.

بالإضافة إلى تحسين القيادة البيداغوجية التي يقتضي توفير الوسائل البشرية والمادية وتكريس مبدأ المساءلة.

للضغط والتحكم في تحقيق الغاية التربوية، وتعزيز ودعم العمليات المرتبطة بالحوكمة لتكريس ثقافة مهنية تشكل قطيع.

كما لا بد من ترشيد النفقات بالمؤسسات التربوية لتقليص فاتورة الكهرباء والماء لمحاربة التبذير ونضمن الصيانة بأقل تكلفة.

ناهيك عن التعلك حول كيفية التكفل الأفضل بصعوبات التعلم للتقليص من التسرب المدرسي.


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