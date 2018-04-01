بن غبريت: لست خائفة من الإضراب والدراسة ستستمر

أكدت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنها ليست خائفة من إضراب النقابات التي ستشنها خلال هذا الأسبوع.

وفندت بن غبريت، فشلها في إمتصاص غضب الشريك الاجتماعي التابع للقطاع، بالقول :” لا يوجد فشل أو خوف، وأبواب الحوار والتفاوض مفتوحة”.

وأضافت الوزير، أن هناك سلسلة من اللقاءات بينها وبين النقابات خلال الأيام القادمة من أجل التفاوض وتبادل الاقتراحات.

وردت الوزيرة على من يتهمها بالفشل، بأنه لم يحقق مطالبه، وأنها غير خائفة من الإضراب.

كما طمأنت الوزير، أولياء التلاميذ والتلاميذ بأن التمدرس مستمر، رغم تهديدات النقابات بشن إضراب.

وأكدت الوزيرة بن غبريت “أن القطاع مستعد لمواجه كل العراقيل التي قد تعيق تمدرس التلاميذ”.

مشيرة إلى “أن هدف في القطاع هو جعل المدرسة في مستوى طموح كل الجزائريين.”

للإشارة قررت نقابة “الكناباست” شن إضراب وطني، ليومي في الأسبوع، متجدد أليا وذلك بداية من 9 أفريل الجاري.

فيما قرر التكتل النقابي المستقل المشكل من عديد القطاعات بما فيها التربية شن إضراب وطني يوم 4 من نفس الشهر.