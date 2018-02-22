بن غبريت للتلاميذ ..”لا تخافوا لن يظلم عندي أحد”

أعربت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن قلقلها بشأن وضعية التلاميذ، بسبب إضراب نقابة “الكناباست”.

وقالت الوزيرة في رسالة لها وجهت للتلاميذ المحتجين اليوم، أنها سمعت صوتهم، وقلقهم وتأثرهم من الوضعية التي فرضت عليهم.

مضيفة، أنها تشعر بالضرر الذي لحق بهم، جراء الإضراب وتوجه العديد من التلاميذ للدروس الخصوصية لتعويض الدروس الضائعة.

حيث وعدت الوزيرة، التلاميذ ضحايا إضراب الأساتذة، بتوفير التأطير اللازم لهم، مع اتخاذ كل التدابير للازمة لضمان حق التعليم للتلاميذ.

كما شددت بن غبريت، حرصها على تكريس مبدأ الإنصاف وتكافئ الفرص، ميدانيا وفعليا، حتى لا يظلم أحد.

فيما طالبت الوزيرة، التلاميذ بضرورة مواظبة دروسهم