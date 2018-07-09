بن غبريت: معاقبة المتوسطات التي لم تحقق نجاح يفوق 20 بالمائة

راسلت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مديريات التربية عبر الوطن، من أجل معاقبة المتوسطات التي لم تحقق نتائج مرضية.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، أنه يجب إبلاغ متوسطات الولاية التي لم تحق نتائج جيدة.

بعدم الخروج إلى العطلة السنوية، وجاء في نص التعليمة:

“إنه ليؤسفها أن تبلغ المؤسسات التربوية التي لم تحقق نسب نجاح تفوق 20 بالمئة في إمتحان شهادة التعليم المتوسط.

بعدم الخروج في عطلة، بما في ذلك الطاقم التربوي والإداري”.

وختمت التعليمة، بأن عدم الخروج في عطلة سيكون في أنظار تقصي ودراسة اللجان لأسباب تدني النتائج.