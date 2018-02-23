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بن غبريت.. ممنوع إخراج التلاميذ من المدارس بسبب الإضراب

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بن غبريت.. ممنوع إخراج التلاميذ من المدارس بسبب الإضراب
بقلم  مروة عيجاج

منعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مدراء المؤسسات التربوية، إخراج التلاميذ من المدراس، خلال فترة الإضرابات.

وقالت الوزيرة: “أنه يمنع منعا باتا، خروج التلاميذ أثناء فترة الدراسة خارج المدارس، جراء الإضراب”.

وحسب تعليمة لبن غبريت تحوز “النهار أونلاين” نسخة منها اليوم، فإن القرار يهدف إلى الحفاظ على الإستقرار، وضمان تمدرس التلاميذ.

وحمّلت الوزيرة، كل المسؤولية على عاتق مدراء المؤسسات التربوية، في حال إخلاء بنصوص التعليمة.

للإشارة فقد خرج العديد من التلاميذ في بعض الولايات إلى الشارع، وتنظيم وقفات إحتجاجية، أمام مقرات مدريات التربية بالولايات.

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