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بن غبريت : نواجه مشكل الصيانة في مؤسساتنا التربوية.. ويجب تكوين عمال في هذا المجال

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بن غبريت : نواجه مشكل الصيانة في مؤسساتنا التربوية.. ويجب تكوين عمال في هذا المجال
بقلم شهرزاد مزياني

صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت،  أنّه تم وضع ورقة طريق لمعالجة مشاكل القطاع.

وأضافت بن غبريت خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية وهران ، انه تم مناقشة العديد من المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسات التربوية .

وذلك خلال لقائها أمس مع  الشريك الاجتماعي وجمعيات أولياء التلاميذ، وخاصة المتعلقة غياب التدفئة في بعض المؤسسات التربوية.

مشيرة أن المشكل الحقيقي يتعلق بالصيانة، ويجب تكوين عمال في هذا المجال .

مشيرة أنّه 15 بالمائة فقط من مؤسسات تربوية تعاني من غياب التدفئة .

كما أكدت بن غبريت، أن النقاش مفتوح على مستوى المحلي والمركزي لمعالجة قضايا القطاع والنقائص التي يعاني منها.


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