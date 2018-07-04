بن غبريت: “هذا هو عدد المقبولين في مسابقة أساتذة الإبتدائي والرتب الإدارية”

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، عن عدد المقبولين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية.
نشرت وزيرة التربية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن عدد المقبولين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي هو 121954 أستاذ، بنسبة 38.36 بالمائة.
أما عدد المقبولين في فئة الرتب الإدارية قدر بـ 47428 بنسبة 44.14 بالمائة.
ومن المنتظر أن يجتاز المقبولين في هذه المسابقة الإختبار الشفهي يومي 16 و17 جويلية المقبل.
عدد المقبولين في #مسابقة_التوظيف لفائدة أساتذة #التعليم_الإبتدائي و #رتب_إدارية لإجتياز #الإختبار_الشفهي يومي 16و17 جويلية 2018 هو 121954 في فئة أساتذة التعليم الإبتدائي بنسبة 38,36% و 47428 في فئة الرتب الإدارية بنسبة 44،14%
— Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) July 4, 2018
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