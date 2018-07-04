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بن غبريت: “هذا هو عدد المقبولين في مسابقة أساتذة الإبتدائي والرتب الإدارية”

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بن غبريت: “هذا هو عدد المقبولين في مسابقة أساتذة الإبتدائي والرتب الإدارية”
بقلم سميرة.ل

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، عن عدد المقبولين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية.

نشرت وزيرة التربية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن عدد المقبولين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي هو 121954 أستاذ، بنسبة 38.36 بالمائة.

أما عدد المقبولين في فئة الرتب الإدارية قدر بـ 47428 بنسبة 44.14 بالمائة.

ومن المنتظر أن يجتاز المقبولين في هذه المسابقة الإختبار الشفهي يومي 16 و17 جويلية المقبل.


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