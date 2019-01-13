بن غبريت: هناك نقابة واحدة تضغط على الدولة

أكدت وزير التربية، نورية بن غبريت، أن نقابة واحدة هي التي تضغط على الدولة لتنفيذ المطالب في وقت استعجالي.

وأوضحت بن غبريت، أن هناك نقابات لا تتحلى بالصراحة، مشيرة إلى أن هناك اختلافات كبيرة بينهم.

وقالت الوزيرة، إن القطاع دخل في مرحلة التدقيق للمشاكل المطروحة في القطاع من طرف النقابات.

وأضافت، بن غبريت، أن الخدمات الاجتماعية هو الملف الأول التي تتحدث عنه النقابات.

وأشارت، الوزيرة، إلى أن النقاش يكون جاد باتفاق بين النقابات.

ونصّبت الوزارة لجنة متنقلة في ديسمبر الماضي، جالت 22 ولاية للنظر في انشغالات قطاع التربية في الوطن.