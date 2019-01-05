بن غبريت وزوخ يدشنان عدة مؤسسات تربوية هذا الثلاثاء

أوضحت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أن السنة الجارية قامت وزارتها، بتقديم طلب للوظيف العمومي من أجل التمديد للقائمة الإحتياطية، خصوصا في الطورين المتوسط والثانوي.

وكشفت الوزيرة، خلال ندوة صحفية اليوم السبت، أن هناك 3 لقاءات جهوية لإعداد خارطة مدرسية وتوجيهية.

وأرجعت بن غبريت، سبب عدم تسلم بعض المنشآت التربوية، خلال الدخول الموسمي الجاري، لأسباب خارجة عن نطاق القطاع.

وأشارت أنها من المرتقب أن يكون هناك تسلم عدة مؤسسات تربوية خلال الثلاثي الثاني.

وستكون البداية من الجزائر العاصمة هذا الثلاثاء القادم، أين تقوم بفتح بعض المؤسسات، رفقة والي الولاية، عبد القادر زوخ.