بن غبريت: 50 ألف أستاذ لاجتياز إختبار الترقية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن عدد الأساتذة المسجلين لإجراء إختبار الترقية بلغ 50 ألف أستاذ.

لرتبة أستاذ رئيسي و أستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاث من بين أزيد من 80 ألف أستاذ تتوفر فيهم شروط المشاركة.

مشيرة إلى أن الإمتحان سيكون في 15 جانفي المقبل، خاصة وأن 43 ألف مترشح يطمحون للإلتحاق برتبة أستاذ رئيسي.

بينما بلغ عدد المترشحين للترقية لرتبة أستاذ مكوّن أكثر من 10 آلاف أستاذ يتنافسون على 45 ألف منصب بين المهني والتأهيلي.

وأكدت الوزيرة أن ظروف سير هذا الإمتحان سيكون بنفس منهج سير الإمتحانات المدرسية الوطنية بهدف الحفاظ على مصداقيته.

كما سيتم إدراج ملاحظين في هذه الإمتحانات للمزيد من المصداقية.