بن غبريت: “55.88 بالمائة ليست تراجعا والتقدّم تحقّق بعد 20 سنة”

رفضت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت اليوم الأربعاء، اعتبار أن نسبة نجاح بكالوريا 2018 شهدت تراجعا، كون وتيرة النجاح تتصاعد على المدى البعيد.

مثلما شهدته المواسم الدراسية قبل 20 سنة.

موضحة أنه على المدى الطول نحن بصدد التقدم، بالقول : “فقبل 20 سنة كانت نسبة النجاح في حدود 20 إلى 30 بالمائة، وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت النسبة بين 40 و 60 بالمائة”

وأوضحت نورية بن غبريت لدى استضافتها في حصة خاصة “للقناة الإذاعية الثالثة” أن نسبة النجاح شهدت انخفاضا بنسبة طفيفة قدرت بـ0.20 بالمائة.

مقارنة بامتحانات البكالوريا لعام 2017 أين سجلت (56,07%).