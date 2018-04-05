بن غبريت: 70 % من الأطفال تمدرسوا في التحضيري قبل الدخول المدرسي  

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنّ قطاعها يعمل على ضمان تمدرس التلاميذ في الأقسام التحضيرية، على الأقل سنة قبل إلتحاقهم بالمدارس الإبتدائية.

وأوضحت بن غبريت خلال ردها على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، أن التربية التحضيرية غير إلزامية.

وأكدت أن أكثر من 70 بالمائة، من الأطفال استفادوا من أنشطة تربوية قبل دخولهم على الحياة المدرسية لسنة 2017/2018.

مهما كانت طبيعتها أو مدتها أو مضمونها.

وأضافت الوزير ، أن قطاع التربية يسهر على تطوير التربية التحضيرية، كما تعمل على تعميمها بمساعدة الهيآت والإدارات.

وتابعت بن غبريت، أن المادة التربية التحضيرية لا تقع على عاتق على قطاع التربية فقط.

مؤكدة أن المدارس التحضيرية تساهم فيه كل الشركاء، سواء بالمدارس العمومية، أو رياض أطفال تابع لوزارة الداخلية.

وكذا مؤسسات وزارة الشؤون الدينية، وهذا بهدف التكفل بهذه الفئة من أجل تحقيق تكافئ الفرص بين التلاميذ.