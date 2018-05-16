بن غبريت: 80 بالمائة من مناهج التربية والتعليم من التراث الجزائري

صرحت نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية،أن مناهج المدرسة الجزائرية مستمدة من التراث العلمي والثقافي الجزائري.

وقالت خلال أشغال الملتقى الوطني بمناسبة اليوم العالمي للعيش في سلام بالمعهد الوطني للبحث في التربية.

أن التعليم الإلزامي في الجزائر أخذ بالحسبان مكونات العلوم الإجتماعية، التراث التقافي والإنساني من أدب وتاريخ وتربية إسلامية.

أما الباقي فهو من التراث العالمي.

وأشارت أن المدرسة الجزائرية، عكفت على تحسين إكتساب التلاميذ مواد التعليم وأدوات المعرفة العلمية.

كما أن المدرسة لها وظيفة تجسيد البيداغوجيا الذي تضمنه مناهج الجزائر التي تعمل على إعطاء محتوى بالنسبة للمرجعيات التاريخية.

وذكرت الوزيرة في معرض حديثها، أن المدرسة الجزائرية ساهمت في بناء القيم الوطنية، من تنمية الحس المدني، وإثراء قيم المواطنة.