بن غبريط تترأس غدا ملتقى وطني حول ثقافة السلام و” العيش معا”

ستترأس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ملتقى وطني حول ثقافة السلام و” العيش معا”.

عند عالم مسلم في القرن التاسع عشر: الأمير عبد القادر الجزائري.

وسينطلق الملتقى غدا عند الساعة 9:30 صباحا بالمعهد الوطني للبحث في التربية (INRE) الكائن بالعاشور.

هذا الملتقى منظم من طرف كرسي اليونسكو الأمير عبد القادر لحقوق وثقافة الانسان السلام.

والمعهد الوطني للبحث في التربية (INRE)، والمنظمة الدولية غير الحكومية للتصوف العلاوي.

بمشاركة اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية والعلوم والثقافة، وجمعية سيدي عبد الرحمان الثعالبي لترقية التراث.