بن غبريط تدعو الفاعلين في القطاع التعقل

دعت بن غبريط نورية، وزيرة التربية، كل الفاعلين في القطاع التعقل ذلك من أجل مصلحة تلميذ الجزائر الذي يعتبر مستقبلها.

ونادت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على القناة العمومية، كل الفاعلين داخل القطاع من شركاء إجتماعيين، أساتذة، عمال وجمعيات تظافر الجهود من أجل تجسيد مدرسة الجودة.

حيث قالت أنه هناك تحديات كبيرة تلزم للمدرسة الجزائرية منها القضاء على تبديد الرداءة التي كرست داخل هاته المؤسسات.

كما وعدت بن غبريط، ببذل كل ما بوسعها ولن تدخر أي جهد تسطيع فعله لتحقيق هاته المطالب ورفع الإنشغالات.