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بن غبريط ترد على إشاعات تجميد التوظيف

الوطني
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بن غبريط ترد على إشاعات تجميد التوظيف
بقلم نويس عبد الجلال

فندت نورية بن غبريط ، وزيرة التربية، اليوم الأحد، كل الإشاعات حول تجميد قطاعها لعملية التوظيف.

وخلال نزولها ضيفة على القناة العمومية الفضائية الثالثة، الوزيرة قالت: “أنه لايوجد تجميد لعملية التوظيف مهما كانت الوضعية”. 

وأوضحت،  أن قطاعها لايمكن أن يوقف عملية التوظيف مادام هناك بناء للمؤسسات التربوية والتي تتطلب خريجي المعاهد و الجامعات.

كما كشفت الوزيرة، أنه بحلول الدخول الإجتماعي المقبل سيستلم قطاعها 700 مؤسسة  التي هي طور الإنجاز ، وهذا مايستدعي عملية توظيف إطاراتنا في هاته المؤسسات. 


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