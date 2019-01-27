بن غبريط ترد على إشاعات تجميد التوظيف

فندت نورية بن غبريط ، وزيرة التربية، اليوم الأحد، كل الإشاعات حول تجميد قطاعها لعملية التوظيف.

وخلال نزولها ضيفة على القناة العمومية الفضائية الثالثة، الوزيرة قالت: “أنه لايوجد تجميد لعملية التوظيف مهما كانت الوضعية”.

وأوضحت، أن قطاعها لايمكن أن يوقف عملية التوظيف مادام هناك بناء للمؤسسات التربوية والتي تتطلب خريجي المعاهد و الجامعات.

كما كشفت الوزيرة، أنه بحلول الدخول الإجتماعي المقبل سيستلم قطاعها 700 مؤسسة التي هي طور الإنجاز ، وهذا مايستدعي عملية توظيف إطاراتنا في هاته المؤسسات.