بن غبريط تشرف من أدرار على ربط 67 موقعا تابعا لقطاعها بالألياف البصرية

اشرفت اليوم وزيرة التربية نورية بن غبريط من أدرارعلى انطلاق عملية ربط 67 موقعا تابعا للوزارة بالألياف البصرية.

عملية ربط المؤسسات التربوية بالإنترنت ستكون عبر القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات-1 .

وأوضحت الوزيرة أنه العملية ستكون تدريجيا لجميع المؤسسات المدرسية بالإنترنت عبر هذا القمر الصناعي بالتنسيق مع وزارة البريد و المواصلات.

وأشارت بن غبريط إلى أن أولى تطبيقات هذه التقنية ربط متوسطتين بكل من أدرار والجزائر العاصمة بتقنية الربط المباشر بالساتل.

لفائدة مجموعة من التلاميذ الذين تابعوا تكوينا في العملية تابعها أيضا أكثر من 50 مدير تربية في آن واحد.

وأوضحت الوزيرة أن مساعي قطاعها لإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال تندرج في إطار تنفيذ توجهات السلطات العليا للبلاد منذ سنة 2000.