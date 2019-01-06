بن غبريط تكذب بالأرقام النقابات

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم الأحد، أن نسبة الحائزين على المعدل في الطور الثانوي قاربت 63 بالمائة.

وخلال إستضافة الوزيرة، في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، ردت على المنظمات النقابية للأساتذة التي صرحت بأن 45 % فقط من تلاميذ الطور الثانوي تحصلوا على المعدل في إمتحانات الفصل الأول.

بن غبريط كشفت، أن نسبة المتحصلين على المعدل، بالطور الثانوي، فاقت الـ 50% عبر أكثر من 90% من المؤسسات التربوية .

وأعربت الوزيرة ، عن رضاها على نتائج الفصل الأول في الأطوار التعليمية الـ3، بعد حصول 86 %من تلاميذ الطور الإبتدائي على المعدل.

و الطور المتوسط 66 %، فيما قدرت نسبة الحائزين على المعدل في الطور الثانوي بـ 63%.