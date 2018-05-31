بن غبريط تنشر جديد النظام المعلوماتي لقطاع التربية

نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ادراج عمليات جديدة في النظام المعلوماتي لقطاع التربية.

في إطار مواصلة إثراء النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وبعد الإنتهاء من المرحلة التجريبية لسحب الوثائق الرسمية التي يوفرها.

سيتم إدراج عمليات جديدة في النظام المعلوماتي في نهاية هذا الفصل.

حيث سيتم استكمال عملية حجز نقاط الفصل الأول والثاني.

كما يكون الإنطلاق في حجز نقاط الفصل الثالت مباشرة بعد إنتهاء الإختبارات والتصحيح.

والجديد أن كشوف نقاط الفصل الثالث ستنشر حصريا بالنظام المعلوماتي.

وتم تخصيص خانات في النظام المعلوماتي لحجز معدلات الفصلين الأول والثاني لكل مادة.

والمسجلة في الكشوف المسلمة للاولياء بعد الانتهاء من حجز جميع النقاط.

وفيما يخص الامتحانات المدرسة الوطنية وقصد توفير معدلات قبول الممتحنين أليا من طرف النظام المعلوماتي بعد الاعلان الرسمي للنتائج.

ووجهت الوزير مدراء المدراس بالتدقيق في حجز الرمز المعتمد من طرف الديوان الوطني للإمتحانات والمساباقات.

وكذا أرقام الديوان المخصصة لتلاميذ الاقسام النهائية.

كما وجهت الوزيرة مديريات التربية لإعتماد نظام التقطيع في توجيه التلاميذ الناجحين من الإبتدائي إلى الثانوي.

أما بخصوص الدخول المدرسي المقبل 2018-2019، فسيكون تفويج التلاميذ وحجز تلاميذ السنة الأولى إبتدائي الجدد.

وظبط قوائم التلاميذ المسجلين بإستعمال النظام المعلوماتي.