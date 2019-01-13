بن غبريط: حريصة على الإجتماع مع مدراء مؤسسات التربية

قالت وزيرة التربة نورية بن غبريط أنها حريصة على الإجتماع مع رؤساء المؤسسات التربوية.

وخلال إجتماع لها في ولاية غليزان، قالت الوزيرة أن أي خطاء ولو لم يكن مقصود يؤثر على أداء التلاميذ.

وقالت بن غبريط أن المدراء يعلمون مواقع الضعف، ومن المفروض أنهم من يقترحون الحلول.

وطلبت الوزيرة من المدراء خلق جو ملائم لتمدرس التلاميذ.

كما قالت أنها تريد من المدراء تبادل الخبرات بينهم للإستفادة من التجارب الناجحة.

وإقترحت على المدارء تنظيم علميات توأمة بين المدارس للرفع من أداء التلاميذ.

وإقامة جسور الحوار بينهم وبين الشركاء الاجتماعيين خاصة جمعيات اولياء التلاميذ.

والمطلوب من المفتشين أن يقيموا ويحينو نتائج النتائج المحصلة في الفصل الاول.

ومرافقة الأساتذة في تقديم النصائح و الإرشادات التربوية، وتكثيف الزيارات الميدانية لتحسين المترشحيين المقبليين على الإمتحانات.، خاصة البكالوريا.

وقالت الوزيرة أنها تعول كثيرا على المفتشيين، للرفع من أداء المؤسسات التربوية.