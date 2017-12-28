بن غبريط :” عدم تنصيب المجالس  المحلية وراء تأخر فتح المطاعم المدرسية”

أرجعت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، اليوم، تأخر فتح بعض المطاعم المدرسية بالإبتدائيات، إلى عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة.

مذكرة بالمناسبة أن تسيير المدارس الابتدائية كان وسيظل من صلاحيات الجماعات المحلية.

وأوضحت بن غبريط في الجلسة العلنية المخصصة بالمجلس الشعبي الوطني للأسئلة الشفوية،

أن تأخر فتح بعض المطاعم في الابتدائيات هذه السنة يعود إلى “عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة.

إضافة إلى “عدم تسديد” بعض البلديات للفواتير الخاصة بالمطاعم المدرسية ،

مشيرة إلى أن” 80 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي بالابتدائيات”.