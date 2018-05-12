بن غبريط : “على المفتش خلق جو من المنافسة بين المدارس التابعة لمقاطعته”

كشفت اليوم السبت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أنّ دور المفتش جد مهم في تطوير المنظومة التربوية.

كما أضافت الوزيرة، على المفتش مرافقة الأساتذة في التكوين ومتابعة البرامج وتثمين الممارسات والعمل.

كما على المفتش خلق جو من المنافسة بين المؤسسات التربوية التابعة لمقاطعته، كونه همزة وصل بين المؤسسات التربوية والإدارة المركزية .

وكذا منح للأساتذة هامش من الحرية في اختيار بعض البرامج البيداغوجية .

وأشارت بن غبريط إلى أن الوزارة، فتحت ملفات من شأنها المساهمة في تطوير المنظومة التربوية وتحسين المستوى الاجتماعي والتكويني لموظفي القطاع .

كما شددت على ضرورة أخذ كل الإجراءات التنظيمية لسير حسن للامتحانات الوطنية التي ستنطلق الأسبوع القادم بالنسبة للطور الإبتدائي والمتوسط.

ثم الثانوي ونجاحها مرتبط بدرجة التزام وتجميد الموارد البشرية

للتذكير، فإن بن غبريط اليوم السبت إلتقت بمدراء المؤسسات التعليمية والمفتشين والشركاء الاجتماعيين.

أين حرصت على الزيارات الميدانية لمختلف الولايات للإصغاء للفاعلين بالقطاع.

الذين لهم معرفة دقيقة بالميدان من مدراء مؤسسات تعليمية ومفتشين، لتحسين المبادرات البيداغوجية وظروف تمدرس التلاميذ.