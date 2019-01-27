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بن غبريط : ما يجمع الوزارة والنقابات أكثر من ما يفرقهما

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بن غبريط : ما يجمع الوزارة والنقابات أكثر من ما يفرقهما بن غبريط
بقلم مصطفى.ق

قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط انها اتفقت مع نقابات التربية على الخروج من الوضع الذي تمر به المدرسة الجزائرية .

وأضافت في حوار على القناة التلفزيونية الوطنية، وان ما يجمع الوزارة و النقابات أكثر من ما يفرقهما.

واردفت انها تتفق معهم في الهدف لكنها تختلف في بعض الاحيان في الطريقة، فمثلا في تحسين البرنامج تتفق مع النقابات.

أما في ما يخص البكلوريا، و في بعض الامور البيداغوجية  تتفق معهم، لاكنها تختلف معهم في بعض الامور الاجتماعية.

وقالت انها اختلفت معهم في ملف المرسوم 2014 ، وهو في طريقة الى التنفيذ بالأتفاق مع الشركاء.


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