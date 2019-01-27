بن غبريط : ما يجمع الوزارة والنقابات أكثر من ما يفرقهما

قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط انها اتفقت مع نقابات التربية على الخروج من الوضع الذي تمر به المدرسة الجزائرية .
وأضافت في حوار على القناة التلفزيونية الوطنية، وان ما يجمع الوزارة و النقابات أكثر من ما يفرقهما.
واردفت انها تتفق معهم في الهدف لكنها تختلف في بعض الاحيان في الطريقة، فمثلا في تحسين البرنامج تتفق مع النقابات.
أما في ما يخص البكلوريا، و في بعض الامور البيداغوجية تتفق معهم، لاكنها تختلف معهم في بعض الامور الاجتماعية.
وقالت انها اختلفت معهم في ملف المرسوم 2014 ، وهو في طريقة الى التنفيذ بالأتفاق مع الشركاء.
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