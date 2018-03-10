بن غبريــت تستشيــر التــلاميــذ فــي تاريــخ إجـــراء «البـــاك» يــــوم الإثنيــــن

المعنيون سيختارون بين اجتيازه خلال شهر رمضان أو بعده

الوزارة اقترحت تواريخ 3 و4 و5 و6 و7 جوان خلال شهر رمضان

التاريخ الثاني انطلاقا من 19 جوان إلى 24 مع يوم راحة

الأساتذة ومفتشو التربية معنيون بالاستشارة أيضا

كشفت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن انطلاق عملية الاستشارة الخاصة بتأجيل أو الإبقاء على تاريخ إجراء امتحان البكالوريا يوم الإثنين القادم.

وقالت الوزيرة، على هامش الاحتفال بعيد المرأة في فندق «الأوراسي»، إنه تم إطلاق استشارة واسعة مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين حول تواريخ بكالوريا 2018، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه حرصا على توفير أفضل فرص النجاح للتلاميذ ومراعاة للقلق الذي عاشوه.

وعلى الصعيد ذاته، قالت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في الجزائر، إن الاستشارة ستطلق يوم الإثنين القادم، التي ستشمل أساتذة التعليم الثانوي ومفتشي التربية وتلاميذ القسم النهائي.

وبخصوص التلاميذ، قالت بن غبريت إنهم سيتمكنون من التصويت على الرزنامة من خلال ولوج موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، موضحة أنه في هذا الشأن سيتم تقديم اقتراحين، الأول يتمثل في إبقاء التواريخ السابقة خلال شهر رمضان المعظم وهي 3 و4 و5 و6 و7 جوان 2018، أما الاقتراح الثاني فيتمثل في تغيير هذه التواريخ إلى 19 جوان، حيث يجتاز التلاميذ الامتحانات لمدة ثلاثة أيام على التوالي إلى غاية 21 جوان، مع يوم راحة، وهو المصادف ليوم الجمعة 22 جوان، على أن يواصلوا اجتياز باقي المواد يومي 23 و24 جوان.

وأضافت الوزيرة، أن أساتذة التعليم الثانوي والمفتشين التوبويين، سيتم استشارتهم عن طريق موقع وزارة التربية الوطنية، وسيحدد تاريخ إجراء امتحان البكالوريا على أساس نتائج التصويت، موضحة أن هدف استشارة المعنيين بالأمر هو توفير كل الشروط اللازمة لنجاح التلاميذ.

وفيما يخص تقديم دروس الدعم بمقابل مالي، قالت الوزيرة إن دروس الدعم مجانية، وأنها أمرت مديريات التربية بإبقاء المؤسسات مفتوحة أمام التلاميذ، وإعطائهم دروس دعم من دون مقابل مادي، مشيرة إلى أنه خلال السنة القادمة سيتم تنظيم دورات تكوينة في أدبيات المهنة.