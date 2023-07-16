بن غيث: “أطمح لمساعدة شباب بلوزداد لاحراز اللقب القاري واسعاد أنصارنا”

أبدى عبد الرؤوف بن غيث، سعادته بالانضمام لشباب بلوزداد، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، كاشفا في ذات الوقت أهدافه مع الفريق.

وصرح بن غيث، للصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي: “أنا سعيد بانضمامي لشباب بلوزداد، المفاوضات كانت عادية، واتفقت مع رئيس النادي على جميع التفاصيل”.

كما أضاف: “شباب بلوزداد، فريق كبير، تمكن من تحقيق أربعة ألقاب بطولة على التوالي مؤخرا، وانا جئت لتقديم الإضافة اللازمة من خلال الخبرة التي اكتسبتها سابقا”

وأردف خريج مدرسة بارادو: “سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل احراز اللقب القاري للفريق، باتحاد الجميع”.

وختم عبدالرؤوف بن غيث: “أقول لجمهور شباب بلوزداد، بأني لن أدخر أي جهد سعيا لتقديم المساعدة اللازمة للفريق”.