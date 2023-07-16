إعــــلانات
الرياضة

بن غيث: “أطمح لمساعدة شباب بلوزداد لاحراز اللقب القاري واسعاد أنصارنا”

بقلم كريم تيغرمت
بن غيث: “أطمح لمساعدة شباب بلوزداد لاحراز اللقب القاري واسعاد أنصارنا”
  • 248
  • 0

أبدى عبد الرؤوف بن غيث، سعادته بالانضمام لشباب بلوزداد، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، كاشفا في ذات الوقت أهدافه مع الفريق.

وصرح بن غيث، للصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي: “أنا سعيد بانضمامي لشباب بلوزداد، المفاوضات كانت عادية، واتفقت مع رئيس النادي على جميع التفاصيل”.

كما أضاف: “شباب بلوزداد، فريق كبير، تمكن من تحقيق أربعة ألقاب بطولة على التوالي مؤخرا، وانا جئت لتقديم الإضافة اللازمة من خلال الخبرة التي اكتسبتها سابقا”

وأردف خريج مدرسة بارادو: “سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل احراز اللقب القاري للفريق، باتحاد الجميع”.

وختم عبدالرؤوف بن غيث: “أقول لجمهور شباب بلوزداد، بأني لن أدخر أي جهد سعيا  لتقديم المساعدة اللازمة للفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/SJOiZ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر