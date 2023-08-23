بن غيث: “تربص تونس سيكون حاسما للتحضير لمواجهة الشامبينز ليغ”

أكد متوسط ميدان شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، أهمية التربص الذي سيباشره ناديه بتونس، تحسبا لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشدّت عصر اليوم الأربعاء، تشكيلة بطل الجزائر، الرحال نحو تونس، من أجل الدخول في تربص بعد أسبوع من العمل بالجزائر.

وعلى هامش السفرية أدلى الوافد الجديد على تشكيلة الشباب، بن غيث بتصريحات قال فيها: “التربص القصير الذي قمنا به هنا في الجزائر بالتدرب مرتين في اليوم..مر في ظروف جيدة”.

مضيفا: “تربص تونس سيكون حاسما للتحضير لمباراة رابطة أبطال إفريقيا، سنكون مركزين جيدا، ونتبع تعليمات المدرب، لنكون جاهزين للمنافسة”.

وختم بن غيث: “اللاعبون واعون بالمسؤولين ونعمل ما ينتظرنا في تونس، وعلينا مضاعفة الجهود”.

للإشارة فإن الشباب سيدشن موسمه الجديد، يوم الـ 15 سبتمبر الداخل، بلعب مباراة ذهاب الدور التصفوي الثاني من “الشامبينز ليغ” بين الفائز من مباراة ليبيريا شيب اليبيري ورانجرس السيراليوني.